رئيس مجلس النواب الأمريكي: السيطرة على الحدود الجنوبية أكثر أهمية من مساعدة كييف

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن تأمين السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يشكل أهمية أكبر من تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وأكد مايك جونسون، خلال مقابلة صحفية، أن "تأمين السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يشكل أهمية أكبر بالنسبة للمشرعين الأمريكيين من الحزب الجمهوري المعارض، مقارنة بتقديم المساعدات لأوكرانيا في المناقشة الدائرة حاليا في واشنطن حول الإنفاق الطارئ على السياسة الخارجية".

وأضاف جونسون تعليقا على احتمالات تقديم واشنطن مزيدا من المساعدة لكييف: "أعتقد أن الشعب الأمريكي سيتفق معنا على أن الأمن القومي يبدأ عند حدودنا، ويجب علينا أن نحافظ على سيادتنا من أجل إحلال السلام من خلال القوة ومن خلال مساعدة أصدقائنا".

وأوضح جونسون، أن الإدارة الأمريكية "لم تتخذ أي خطوات لحل مسألة ضمان السيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد، ولا تأخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية".

وأشار إلى أن "البيت الأبيض يطلب مليارات الدولارات لتقديم المساعدة لكييف، لكن لم يقدموا لنا استراتيجية واضحة، ولا توجد رقابة بشأن ذلك". مؤكدا: "لم يوضحوا ما هو الهدف النهائي".

ويقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة لواشنطن في إطار المساعي الأخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل. فيما أظهرت بيانات جدول أعمال الكونغرس، أن مجلس النواب لا يعتزم النظر في طلب البيت الأبيض الحصول على مساعدات جديدة لكييف خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة.

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المصدر: تاس