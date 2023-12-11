زيلينسكي يلقي كلمة في واشنطن مع قرب نفاد التمويل لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمام ضباط من الجيش الأمريكي يوم الاثنين، إنه "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار المساعي الأخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل.

ويلقي زيلينسكي كلمة أمام ضباط من الجيش الأمريكي في جامعة الدفاع الوطني، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير المزيد من التمويل لبلاده قبل نفاده.

وقال زيلينسكي في الخطاب: "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من الكونغرس تمويل أوكرانيا، لكن الطلب عالق في خضم مداولات حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء، بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

هذا وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن استراتيجية الاتصالات "الوردية والمتفائلة" التي ينتهجها زيلينسكي أمام الحلفاء أحدثت صدعا في الداخل الأوكراني على خلفية الخسائر في صفوف جيشه.

كما استبعدت مصادر مطلعة في الكونغرس، أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.

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المصدر: RT + أ ف ب