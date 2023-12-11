هنغاريا تجدد رفضها تخصيص 500 مليون يورو لأوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي

أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، معارضة بلاده منح صندوق السلام الأوروبي 500 مليون يورو لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هنغاريا لم تتلق ضمانات بعدم تصنيف شركاتها كـ "رعاة حرب دوليين".

وقال سيارتو متحدثا إلى الصحفيين الهنغاريين في اجتماع مع زملائه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى حقيقة أنه تم إنفاق أكثر من 80 مليار يورو من الأموال الأوروبية في أوكرانيا في الوقت الحالي، لكننا لم نر بعد تقريرا مفصلا عن هذا".

وأضاف: "ما زلنا لا نوافق على تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي بسبب اتخاذ خطوات في أوكرانيا تضر بالمصالح الهنغارية".

وشدد وزير الخارجية على أنه "لم نتلق إجابات على أسئلة حول إدراج الكيانات القانونية الهنغارية والأفراد الهنغاريين في قائمة رعاة الحرب الدوليين، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وقد ذكرت الحكومة المجرية مرارا وتكرارا أنها لن تسمح بتخصيص الشريحة التالية من صندوق السلام الأوروبي البالغة 500 مليون يورو لأوكرانيا حتى تقدم كييف ضمانات بأن بنك OTP الهنغاري لن ينتهي به الأمر إلى القائمة السوداء الأوكرانية مرة أخرى.

وبناء على إصرار هنغاريا، تمت إزالة OTP من القائمة في أوائل أكتوبر، لكن بودابست تريد التأكد من عدم تكرار حوادث مماثلة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من مديري البنوك مدرجين على القائمة الأوكرانية، ولا يزال التهديد بفرض عقوبات عليهم قائمًا.

وتم إدراج أكبر بنك هنغاري الذي لديه أكثر من 3 ملايين عميل في القائمة الأوكرانية لـ "رعاة الحرب" هذا الربيع بسبب أن مجموعة OTP لديها مؤسسة تحمل الاسم نفسه وتعمل في سوق الخدمات المالية في روسيا.

المصدر: RT