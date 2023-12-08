أوربان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم بحث عضوية أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان رفضه أي مفاوضات حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، محذرا من أنها ستغرق الاتحاد بمحاصيلها الكبيرة وتقضي على زراعته.

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وقال أوربان في حديث لـ"Point": "أولا، لأنها ليس مستعدة للمفاوضات، ثانيا، لأن الأوروبيين ليسوا جاهزين لعضويتها".

وقال إن تقرير المفوضية الأوروبية حول تنفيذ كييف 4 من أصل 7 شروط مسبقة لإطلاق المفاوضات، تقرير كاذب.

وأضاف: "أوكرانيا معروفة كواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم... هذا هراء".

كما أشار إلى القضايا الخطيرة في مجال الزراعة والتي ستظهر في الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا إليه، وقال: "أوكرانيا دولة زراعية كبيرة وإذا سمحنا بدخولها مجال الزراعة الأوروبي، فإنها ستدمره بعد يوم واحد".

وتابع أنه لا يجوز الموافقة على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي دون التحول المسبق لنظام الدعم الزراعي في الاتحاد، محذرا من أن "العواقب ستكون فظيعة".



المصدر: نوفوستي