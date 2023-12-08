 
مباشر

أوربان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم بحث عضوية أوكرانيا

أخبار العالم

أوربان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم بحث عضوية أوكرانيا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkat

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان رفضه أي مفاوضات حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، محذرا من أنها ستغرق الاتحاد بمحاصيلها الكبيرة وتقضي على زراعته.

إقرأ المزيد
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن مفاوضات عضوية أوكرانيا
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن مفاوضات عضوية أوكرانيا

وقال أوربان في حديث لـ"Point": "أولا، لأنها ليس مستعدة للمفاوضات، ثانيا، لأن الأوروبيين ليسوا جاهزين لعضويتها".

وقال إن تقرير المفوضية الأوروبية حول تنفيذ كييف 4 من أصل 7 شروط مسبقة لإطلاق المفاوضات، تقرير كاذب.

وأضاف: "أوكرانيا معروفة كواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم... هذا هراء".

كما أشار إلى القضايا الخطيرة في مجال الزراعة والتي ستظهر في الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا إليه، وقال: "أوكرانيا دولة زراعية كبيرة وإذا سمحنا بدخولها مجال الزراعة الأوروبي، فإنها ستدمره بعد يوم واحد".

وتابع أنه لا يجوز الموافقة على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي دون التحول المسبق لنظام الدعم الزراعي في الاتحاد، محذرا من أن "العواقب ستكون فظيعة".


المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا