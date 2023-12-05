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أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن مفاوضات عضوية أوكرانيا

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أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن مفاوضات عضوية أوكرانيا
Sputnik
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دعا رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي إلى عدم محاولة البدء بالمفاوضات حول عضوية أوكرانيا في القمة المقبلة في بروكسل.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الحكومة الهنغارية طلبت ذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

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واعتبر أوربان أنه "نظرا للمستوى الحالي من الاستعداد السياسي والفني (لدى أوكرانيا)، فإن هذه التوقعات غير معقولة".

وأكد أن المجلس الأوروبي لا يمكنه اتخاذ قرارات مهمة حول أوكرانيا حتى يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن ذلك.

وصرح وزير الدولة الهنغاري للاتصالات الدولية والعلاقات، زولتان كوفاكس، في وقت سابق أن الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا، تثبت مرة أخرى أن كييف غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد كتبت في وقت سابق أن أوربان قد يحطم آمال زعماء الاتحاد الأوروبي في الحصول على مزيد من الدعم لأوكرانيا.

المصدر: RT

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