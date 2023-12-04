بيسكوف: بات حرق الأموال في "برميل أوكرانيا عديم القاع" أصعب على الأوروبيين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه "بات من الصعب على نحو متزايد أن تقوم الدول الأوروبية بحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".

بهذا الشكل علق بيسكوف، على ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن وجود خلافات في الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية، الأمر الذي يعيق حصول أوكرانيا على 50 مليار يورو وفقا لبرنامج المساعدات الممتد لأربع سنوات.

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وأضاف ممثل الكرملين: "ربما يجب أن يطرح هذا السؤال على الأوروبيين أنفسهم. ومن الواضح أنه أصبح من الصعب عليهم بشكل متزايد حرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا نهاية له. أما بالنسبة لنا، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر، وقد تكيف اقتصادنا مع ظروف هذه العملية العسكرية الخاصة وهو يضمن كل ما يلزم لاستمرارها".

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق قبل قمة بروكسل بشأن تجديد الميزانية المشتركة للاتحاد، بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين، إن التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية سيكون "صعبا للغاية". وتحتاج كييف إلى هذه الأموال للحفاظ على قدرتها على الدفع المالي حتى عام 2027.

المصدر: تاس