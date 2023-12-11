عضو الكونغرس مات غايتس يدعو واشنطن إلى إقناع زيلينسكي بالتفاوض على السلام

دعا عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض على السلام.

وكتب المشرع على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أرسلت أمريكا ما يكفي من المال إلى أوكرانيا. يجب أن نطلب من زيلينسكي أن يسعى من أجل السلام".

وقالت إدارة واشنطن يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض في 12 ديسمبر، والزعيم الأوكراني مدعو أيضا لإلقاء كلمة أمام مجلس الشيوخ في الكونغرس في نفس اليوم.

في وقت سابق، رفض زيلينسكي التحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ عبر الفيديو في مؤتمر صحفي مغلق حول مسألة تخصيص أموال إضافية لمساعدة كييف.

هذا وذكرت صحيفة "غارديان" نقلا عن مصادر أن الحلفاء السياسيين لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان سيجرون محادثات مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي حول وقف مساعدات واشنطن لكييف.

وترغب السلطة التنفيذية للحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لأغراض دعم كييف.

ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح، وقد تحدث بعض الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ مؤخرا ضد الاستمرار في تقديم المساعدة المالية لكييف.

المصدر: RT