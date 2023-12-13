بعد لقائه بايدن.. زيلينسكي يصل إلى أوسلو للقاء زعماء دول الشمال

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أوسلو اليوم الأربعاء للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس الرئيسية المانحة لنظام كييف.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "نرحّب ترحيبا حارا بزيلينسكي في النرويج".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "النرويج تواصل دعم أوكرانيا في قتالها من أجل الدفاع عن نفسها".

وسيجتمع زيلينسكي أولا مع غار ستور ثم سيشارك في اجتماع لقادة دول الشمال الخمس النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا.

ومنحت النروج مساعدات مدنية وعسكرية لكييف بقيمة 6.8 مليار يورو بين 2023 و2027.

وقدّمت والدنمارك دبابات ومدافع وذخيرة وتعهّدتا بتزويد جيش زيلينسكي بمقاتلات إف-16، تعهد الجيش الروسي بتدميرها فور وصولها إلى مطاراتها في أوكرانيا، أو تنفيذها أي تحليق في أجوائها.

وبعد زيارته إلى الأرجنتين حيث حضر تنصيب الرئيس خافيير ميلي الأحد، توجه زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمحاولة الحصول على أموال جديدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعه مع زيلينسكي في البيت الأبيض أمس أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

بدوره قال الكرملين إن لقاء بايدن زيلينسكي في واشنطن لن يغير في مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.

المصدر: أ ف ب، RT