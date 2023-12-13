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وسائل إعلام أمريكية تكشف عن اسم سلاح طلبه زيلينسكي من بايدن

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وسائل إعلام أمريكية تكشف عن اسم سلاح طلبه زيلينسكي من بايدن
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن فلاديمير زيلينسكي طالب واشنطن خلال زيارته مؤخرا للولايات المتحدة بتزويد قوات كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.

وقالت الصحيفة: "أثار زيلينسكي خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاجة بلاده إلى نسخة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى".

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واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة، أن القرار الأمريكي تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS أنه خطأ إضافي قد ترتكبه الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن مثل هذه الأسلحة تشكل تهديدا إضافيا، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع على خط التماس وروسيا قادرة على صدها.

وكانت تقارير غربية قد كشفت سابقا نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم تسليم عدد محدود من صواريخ ATACMS الأمريكية بشكل سري لأوكرانيا مؤخرا.

المصدر: نوفوستي

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