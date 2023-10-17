وسائل إعلام: تم تسليم أوكرانيا سرا عددا قليلا من صواريخ "ATACMS" الأمريكية بعيدة المدى

كشفت مصاد مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه تم تسليم عدد قليل من صواريخ ATACMS الأمريكية البعيدة المدى بشكل سري إلى أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الصحيفة، زعم نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو اليوم الثلاثاء، أن صواريخ ATACMS الأمريكية البعيدة المدى باتت موجودة في أوكرانيا، وقد تم استخدامها في هجوم على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت "وول ستريت جورنال": "تم إرسال عدد قليل من الصواريخ سرا إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه حتى الآن بشأن إمكانية نقل صواريخ ATACMS إلى كييف.

وفي الوقت نفسه، زعمت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن وافق على نقل صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية إلى أوكرانيا في سبتمبر الماضي.

ولم يعلن الأمريكيون رسميا بعد عن توريد المجمعات التي يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر، وقال بايدن نفسه، ردا على سؤال مماثل، إن البيت الأبيض "تعامل مع" جميع طلبات فلاديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد.. في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

ومن جانبه أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: RT