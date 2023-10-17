الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية ومروحية "Mi-8"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1175 قتيلا وجريحا، وإسقاط مروحية "Mi-8" و34 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.
وجاء في البيان اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
- على محور كوبيانسك، صدت قواتنا سبع هجمات وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريا بين قتيل وجريح ودمرت عتادا وأسلحة غربية عسكرية.
- على محور كراسني ليمانسك، بلغت خسائر العدو 115 عسكريا وتم تدمير عتادهم العسكري.
- على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات للوحدات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 485 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وتم تدمير محطة رادار AN/TPQ-36 أمريكية الصنع.
- على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 150 عسكريا بين قتيل وجريح.
- على محور زابوروجيه، صدت قواتنا أربع هجمات، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين وتم تدمير مدافع أمريكية.
- على محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 45 عسكريا أوكرانيا.
أسقطت الدفاعات الروسية مروحية من طراز "Mi-8" أوكرانية.
اعتراض خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل موجهة GLSDB أمريكية الصنع.
إسقاط 34 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.
المصدر: RT