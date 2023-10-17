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الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية ومروحية "Mi-8"

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية ومروحية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1175 قتيلا وجريحا، وإسقاط مروحية "Mi-8" و34 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

وجاء في البيان اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

  • على محور كوبيانسك، صدت قواتنا سبع هجمات وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريا بين قتيل وجريح ودمرت عتادا وأسلحة غربية عسكرية.
  • على محور كراسني ليمانسك، بلغت خسائر العدو  115 عسكريا وتم تدمير عتادهم العسكري.
  • على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات للوحدات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 485 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وتم تدمير محطة رادار AN/TPQ-36 أمريكية الصنع.
  • على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 150 عسكريا بين قتيل وجريح.
  • على محور زابوروجيه، صدت قواتنا أربع هجمات، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين وتم تدمير مدافع أمريكية.
  • على محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 45 عسكريا أوكرانيا.

  • أسقطت الدفاعات الروسية مروحية من طراز "Mi-8" أوكرانية.

  • اعتراض خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل موجهة GLSDB أمريكية الصنع.

  • إسقاط 34 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

المصدر: RT

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