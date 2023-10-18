بوتين: إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا لإطالة احتضارها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إمداد أوكرانيا بصواريخ ATACMS الأمريكية يخلق تهديدا إضافيا، إلا أن ذلك لن يؤدي إلا لإطالة احتضار أوكرانيا.

وأضاف بويتن: "تسليم هذه الصواريخ خطأ آخر للولايات المتحدة، ويخلق تهديدا إضافيا.. سنكون قادرين بالطبع على تدمير هذه الصواريخ، والأهم أنها لن تغير الوضع على الإطلاق، ويمكننا تأكيد ذلك بكل ثقة، وأنها لن تؤدي إلا لإطالة احتضار أوكرانيا".

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ووصف بوتين المزاعم القائلة بأن روسيا "تخسر" في أوكرانيا بأنها سخيفة.

وكانت تقارير غربية قد كشفت نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه تم تسليم عدد محدود من صواريخ ATACMS الأمريكية بعيدة المدى بشكل سري إلى أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وأكدت روسيا مرارا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.

المصدر: تاس