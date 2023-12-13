شولتس يعلن رصد 8 مليارات يورو لتسليح أوكرانيا و12 مليارا للّاجئين الأوكرانيين

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الميزانية الألمانية للعام المقبل ستشمل 8 مليارات يورو لتمويل تسليح أوكرانيا، و6 مليارات للاجئين الأوكرانيين في ألمانيا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في تصريحات شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر، عقب اجتماعات مخصصة لحل أزمة الميزانية في البلاد، حيث قال: "سندعم أوكرانيا من الميزانية العادية كما خططنا، وهذا يشمل 8 مليارات يورو لإمدادات الأسلحة، والمساعدة المالية للميزانية الأوكرانية، وربما أكثر من 6 مليارات يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين".

بدوره قال ليندنر إن الحديث يدور حول المساعدة المباشرة إضافة إلى تلك المقدمة من خلال صناديق الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وصرح شولتس في وقت سابق بأنه على الرغم من أزمة الميزانية، ستواصل ألمانيا مساعدة أوكرانيا في العام الجديد، وكانت برلين تعتزم إنفاق 4 مليارات يورو لهذه الأغراض.

المصدر: نوفوستي