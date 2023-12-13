قال عضو مجلس "الدوما" الروسي ميخائيل شيرميت إن فلاديمير زيلينسكي يعاني من "متلازمة أفغانستان"، بعد إدراكه أن الولايات المتحدة ستتخلى عن أتباعها في أوكرانيا كما فعلت في أفغانستان.

وتابع شيرميت في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن زيلينسكي المحبط والمتواطئين معه "يعانون من المتلازمة الأفغانية ويتوسلون سادتهم في الخارج للحصول على المظلة الذهبية الموعودة وإنقاذهم، بعد أن دمروا وأذلوا بلادهم. لكن سيتعين على البعض التشبث بشدة بهيكل وأجنحة الطائرة الأمريكية المقلعة، المزينة بأشرطة ونجوم العلم الأمريكي".

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وأضاف أن إمداد واشنطن أوكرانيا بالأموال من أجل مشاريعها العسكرية الأسطورية، بمثابة رمي هذه الأموال في سلة المهملات.

وحول زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، قال شيرميت: "لقد كان لقاء زيلينسكي مع بايدن أشبه بالإبلاغ عن تقرير الأداء لرئيس العمل بشأن الموقف الحرج عقب المحاولة الفاشلة والمحاسبة على المبالغ الهائلة التي منحت له سابقا".

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعه مع زيلينسكي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء وقال، إنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

وكان تعليق السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف على الزيارة بأن الجميع سئموا من "متسول كييف"، الذي لم يتمكن من إقناع الأمريكان بأن أوكرانيا أهم من أمن الولايات المتحدة نفسها.

المصدر: نوفوستي