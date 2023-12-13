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زيلينسكي ضلل الغرب بشأن الوضع على الجبهة مرتين في يوم واحد

أخبار العالم

زيلينسكي ضلل الغرب بشأن الوضع على الجبهة مرتين في يوم واحد
Legion-Media
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كذب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريحات أدلى بها للصحافة الغربية وقدم خلالها معلومات مضللة بشأن الوضع على الجبهة مرتين خلال يوم واحد.

في مؤتمر صحفي عقده في أوسلو، قال إن روسيا "لم تحقق انتصارا واحداً في هذا العام، وأن القوات الروسية "لم تتمكن من السيطرة على أي منطقة جديدة.

وفي وقت سابق، أدلى بنفس التصريح المضلل في الولايات المتحدة. وزاد عليه بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتخلَّ ولا حتى عن قرية واحدة.

في مايو، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني ــــــ باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وفي أغسطس أفادت الدفاع الروسية بتقدم القوات الروسية باتجاه كوبيانسك.

وفي نهاية نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع عن تحرير قرية أرتيوموفسكوية (خروموفو) في جمهورية دونيتسك الشعبية، الواقعة غرب أرتيوموفسك.

المصدر: ريا نوفوستي

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