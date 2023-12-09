بوتين: جنود العملية العسكرية الخاصة يواصلون إنجازات المحاربين في الحرب العالمية الثانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن جنود العملية العسكرية الخاصة يواصلون إنجازات المحاربين في الحرب الوطنية العظمى.

وقال بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في مسيرة "يونارمي" الوطنية لعموم روسيا: "الجنود المشاركون في العملية العسكرية الخاصة يواصلون بجدارة إنجازات المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية".

وفي وقت سابق، قال بوتين خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس جيورجيوس بالكرملين، إن: "مآثر المقاتلين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مذهلة، وهم من مناطق وقوميات مختلفة بطول وعرض البلاد، يدافعون عن الوطن كتفا لكتف".

حيث قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، فيما تابع الرئيس: "إن واجبنا معرفة الأبطال بالاسم وتكريمهم".

المصدر: تاس