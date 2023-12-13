بلومبرغ: هولندا بقيادة الحكومة الجديدة قد تخفض الدعم العسكري لأوكرانيا

قال زعيم حزب الحرية الفائز بالانتخابات، خيرت فيلدرز إن السلطات الهولندية لا ينبغي لها أن تقدم الدعم لكييف، في حين أنها غير قادرة على تأمين الدفاع عن البلاد.

في الوقت نفسه، أعرب اثنان من شركائه المحتملين في الائتلاف عن شكوكهم بشأن امكانية قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وفاز "حزب الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز في الانتخابات البرلمانية التي اجريت مؤخرا بـ37 مقعدا، أي بأكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة، ليتفوق بذلك على معارضيه.

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وقد كان لفوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز "المفاجئ" في الانتخابات التشريعية صدى في الداخل وفي أنحاء أوروبا.

ولا يخفي فيلدز خططه الرامية إلى اتخاذ اجراءات حاسمة ضد ما يسمى بأسلمة اوروبا وتشديد سياسة الهجرة.

المصدر: RT