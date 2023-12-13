أفادت وكالة SVT السويدية للأنباء بمقتل مرتزق سويدي قاتل إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة نقلا عن وزارة الخارجية السويدية: "لقي مواطن سويدي حتفه خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا. وبحسب بيانات الوزارة، السويدي القتيل يبلغ من العمر نحو 30 عاما وهو من سكان سفيلاند".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي يواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن هؤلاء ممن جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أنشطتهم بشكل سيء، ما يجعل فرص بقائهم على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة المعارك لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط حيث اعتاد هؤلاء على القتال.

المصدر: ريا نوفوستي