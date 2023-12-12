صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على خلفية اللقاء المرتقب بين فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن، أنه فقط في ظل رئاسته هو يمكن تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب في بيان له: "اجتماع اليوم بين الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني زيلينسكي هو تذكير بأن الرئيس ترامب وحده هو القادر على ضمان تجنب الحرب العالمية الثالثة".

وخلال زيارة زيلينسكي لواشنطن، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتوسيع العقوبات ضد روسيا.

وأكد الكرملين في وقت سابق من اليوم، أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير في مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي+ RT