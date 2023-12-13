قديروف: العملية العسكرية الخاصة قد تنتهي في الربيع أو الصيف

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، خلال بث مباشر إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تنتهي "في الربيع" أو "في الصيف"، بسب استنفاد جميع موارد كييف.

وعقد قديروف يوم الأربعاء، مؤتمره الصحفي الختامي السنوي، على الهواء مباشرة، أجاب خلاله على أسئلة الصحافيين والمقيمين في جمهورية الشيشان حول موضوعات متعددة مثل العملية الخاصة في أوكرانيا، والسياسة الداخلية والخارجية، والآفاق المستقبلية.

وأوضح قديروف خلال بثه المباشر السنوي: "أعتقد أنه ينبغي توقع النهاية في الربيع المقبل، أو في شهر يونيو أو يوليو".

وأضاف: "لقد تم استنفاد جميع موارد نظام كييف، وليس هناك ما يكفي من الجنود، ولا المال أيضا، ولديهم مشاكل كثيرة في مسألة إمدادات الأسلحة".

وأشار إلى أن "الأمر بالنسبة إلى العاصمة كييف سيكون أسهل أكثر من تحرير ماريوبول، لكن الجيش الروسي مكلف بالحفاظ على المدن، والتفاوض مع من يريدون الاستسلام، لن نسمح للدول الغربية بدخول أراضينا عبر أوكرانيا.. بوتين يريد حماية الشعب".

هذا وقال قديروف، إن الشيشان أنجزت خطة التعبئة الجزئية بنسبة 1500%، وعسكريونا يؤدون الخدمة تحت قيادة وزارة الدفاع وفي الحرس الوطني بخط مباشر.

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المصدر: نوفوستي