تجمع سكان ماريوبول، في يوم تحرير المدينة من القوميين الأوكرانيين، لتكريم ذكرى الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن حرية المدينة وتحريرها.

وأكد العمدة أوليغ مورغون، في كلمة له خلال الحدث، أن المدينة تحظى بدعم روسيا بأكملها.

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وقال: "اليوم تحل ذكرى هامة جدا لمدينة ماريوبول وسكانها – قبل عام واحد بالضبط، تم وضع نقطة النهاية في قصة تحرير مدينة ماريوبول. كما تعلمون تم تحرير المدينة في أبريل من العام الماضي، لكن النازيين تحصنوا في مجمع التعدين، وخلال الشهر اللاحق لقي هناك حتفهم كثيرون منهم واضطر الباقون للاستلام".

من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين إلى أن "نظام كييف يختنق من الغضب، عندما يرى كيف تتم إعادة إعمار المدينة، وعودة الحياة السلمية إليها - الليلة الماضية ".

اليوم السبت، تحتفل ماريوبول بذكرى التحرير الكامل للمدينة. في 20 مايو 2022، استسلمت المجموعات الأخيرة من فوج آزوف القومي المختبئة في أقبية مصنع آزوفستال.

ومباشرة بعد تحرير ماريوبول، بدأت عملية إعادة إعمار المدينة. وفي وقت سابق قام نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، بإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بأن 26 ألف عامل بناء يعملون في ماريوبول.

المصدر: نوفوستي