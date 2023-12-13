شولتس: الدعم الدولي لأوكرانيا قد يخف

اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، باحتمال انخفاض الدعم الدولي لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني: "تشير كل المعطيات إلى أن بوتين عازم أكثر منه في أي وقت مضى على تركيع أوكرانيا عسكريا، إنه يراهن على أن الدعم الدولي لأوكرانيا سوف ينخفض،..من المؤسف أننا لا نستطيع أن نستبعد الخطر المتمثل في احتمال نجاح هذه الحسابات".

وكأمثلة على ذلك، أشار شولتش إلى الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة بشأن مسألة تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، فضلا عن عدم وجود توافق في الآراء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في ميزانية أوكرانيا.

واعترف البيت الأبيض بأن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا بدأت تنفذ، كما تعثر طلب الحصول على 60 مليار دولار إضافية في الكونغرس، حيث يريد الجمهوريون مقايضة موافقتهم بإصلاح جذري لنظام الحدود والهجرة.

وفي الوقت الحالي لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن مسألة الموافقة على زيادة ميزانية التكتل للفترة 2024-2027، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، 50 مليار يورو لمواصلة المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا. وبدون هذا الاتفاق، قد يتوقف الدعم المالي لكييف من بروكسل في وقت مبكر من يناير 2024.

المصدر: نوفوستي+ RT