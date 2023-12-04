هل تحصل كييف على 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي؟

كتبت صحيفة "Financial Times" أن هناك مخاطر من عدم حصول كييف على 50 مليار يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الموازانة بألمانيا وتعزيز مواقف الأحزاب اليمينية في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤوليين لم تذكر أسماءهم أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الميزانية المشتركة، بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا، قبل القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري".

وأضاف مصدر رفيع المستوى في حديث للصحيفة أن محاولات الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط في هذا المجال يعرقلها فوز الحزب اليميني المتطرف في انتخابات هولندا وقرار المحكمة الألمانية بشأن الحد من ميزانية الحكومة الألمانية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مساعدة آوكرانيا قبل قمة بروكسل.

وأضاف مسؤول آوروبي شارك في المحادثات الأوروبية بهذا الشأن: "أعتقد أن هناك مبالغة بشأن الغموض حول هذه المسألة. لا ننوي السماح بأن تعاني أوكرانيا من التخلف عن سداد الديون السيادية".

وتابعت الصحيفة أن التعهدات البالغة 50 مليار يورو لأوكرانيا تشمل منحا واستثمارات في "التقنيات الاستراتيجية" والأموال اللازمة لسداد الفوائد على القروض المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وأعلن المجلس الانتخابي الهولندي، سابقا، النتائج النهائية للانتخابات، والتي بموجبها فاز حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز الذي يعارض العقوبات المناهضة لروسيا وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بالانتخابات البرلمانية في البلاد.

وجمدت وزارة المالية الألمانية ميزانية النفقات الحكومية الإضافية حتى نهاية عام 2023. وكانت هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توزيع 60 مليار أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.

المصدر: نوفوستي