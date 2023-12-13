رئيس الوزراء البولندي الجديد يعلن أن زيلينسكي طلب مقابلته

أعلن رئيس الوزراء الجديد في بولندا، دونالد توسكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب مقابلته.

وقال توسكا في أثناء وصوله إلى بروكسل: "لقد تقدم الجانب الأوكراني بطلب الاجتماع غدا في الصباح، وسيتم توضيح التفاصيل الفنية لاحقا، أنا بالطبع سألتقي بسرور بالرئيس (الأوكراني)".

وأضاف: "لدينا اجتماع للمجلس الأوروبي، وإذا كنت فهمت بشكل صحيح، لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن وجود الرئيس زيلينسكي في مجلس الاتحاد الأوروبي".

واختتم: "لذلك لست مستعدا للإجابة بدقة عن الأسئلة حول الاجتماع بيني وبين زيلينسكي، ولكن قلت إنني مستعد بالتأكيد للاجتماع".

وتشهد العلاقات بين بولندا وأوكرانيا في الفترة الأخيرة أزمة خطيرة، حيث قرر حرس الحدود البولندي مؤخرا تعليق مرور مركبات الشحن عبر نقطة تفتيش أخرى على الحدود مع أوكرانيا لمدة يوم.

ويطالب البولنديون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا، واستعادة الإجراء السابق للترخيص الإجباري لنقل البضائع التجارية الأوكرانية وإلغاء التصاريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية بعد 24 فبراير من العام الماضي.

ووفقا لدائرة الحدود الأوكرانية في 24 نوفمبر، كان هناك "حوالي 3700 شاحنة في الطابور لدخول أوكرانيا".

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

المصدر: نوفوستي