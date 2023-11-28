بولندا تعلق مرور الشاحنات عبر نقطة تفتيش أخرى على الحدود مع أوكرانيا

قرر حرس الحدود البولنديون، مساء يوم الاثنين، تعليق مرور مركبات الشحن عبر نقطة تفتيش أخرى على الحدود مع أوكرانيا لمدة يوم.

وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن: " تسجيل الشاحنات والحافلات عند نقطة تفتيش أوغرينوف-دولغوبيشيف محدود مؤقتا".

وذكرت أن "القرار اتخذ بسبب أعمال الإصلاح وانقطاع التيار الكهربائي على الجانب البولندي من نقطة التفتيش. كما يتم العمل بتعليق مرور الشاحنات لمدة يوم".

وأضافت خدمة الحدود الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من حرس الحدود البولنديين، في 28 نوفمبر 2023، سيكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي عند نقطة تفتيش دولغوبيتشيف بسبب أعمال الإصلاح".

وأغلقت في 6 نوفمبر ثلاث نقاط تفتيش رئيسية على الحدود مع أوكرانيا وهي "ياغودين" و"كراكوفيتس" و"رافا روسكايا". وفي 23 نوفمبر تم اغلاق نقطة تفتيش رابعة "ميديكا - شيغيني".

ويطالب البولنديون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا، واستعادة الإجراء السابق للترخيص الإجباري لنقل البضائع التجارية الأوكرانية وإلغاء التصاريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية بعد 24 فبراير من العام الماضي.

ووفقا لدائرة الحدود الأوكرانية في 24 نوفمبر، كان هناك "حوالي 3700 شاحنة في الطابور لدخول أوكرانيا".

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

كما نقلت وكالة أنباء "أونيان" البولندية، في وقت سابق، عن متطوعين وناشطين أوكرانيين أن توريد الشحنات العسكرية والسلع الحيوية إلى أوكرانيا قد توقف بسبب احتجاج شركات النقل البولندية وغلق حدود البلدين.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: تاس