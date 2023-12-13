عضو في الكونغرس الأمريكي: البنتاغون جر الولايات المتحدة إلى الصراع في أوكرانيا

قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين، إن البنتاغون مهووس بالحروب الخارجية بما يتعارض مع مهمته في منع الصراعات العسكرية، ونتيجة لذلك تورطت واشنطن في نزاع أوكرانيا.

وقالت غرين عبر منصة "x"، إن "وزارة الدفاع الأمريكية مهووسة بالحروب الخارجية ولا يمكنها الاكتفاء منها.. هذا هو السبب وراء كون الولايات المتحدة في حالة حرب في أوكرانيا، على الرغم من أن ردع الحروب هو إحدى المهمتين الرئيسيتين للبنتاغون، إلى جانب حماية مصالح الأمن القومي للبلاد".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "دعاة الحرب في واشنطن لا يريدون السعي من أجل السلام مع روسيا".

ولفتت غرين إلى أن السلطات الأمريكية مهتمة بمواصلة الصراع في أوكرانيا والمواجهة مع روسيا.

وقالت: "إذا كانت واشنطن تريد شيئا، فهو التأكد من استمرار هذه الحرب. هم يريدون القتال مع بوتين لأطول فترة ممكنة.. عندما ينفد عدد الأشخاص المتاحين للخدمة العسكرية في أوكرانيا، فإن السلطات الأمريكية ربما ترغب في إرسال رجال في سن الخدمة العسكرية إلى هناك لأنها تريد هذه الحرب مع روسيا".

What makes sense to most Americans never happens in America LAST Washington DC. https://t.co/ImoWSUboxE — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) December 13, 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

المصدر:RT