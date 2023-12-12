صرح المرشح المستقل للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، أن هوية الأطراف المعنية بالصراع في أوكرانيا أصبحت مكشوفة ولم يعد أحد يحاول إخفاءها، مشيرا إلى زيارة زيلينسكي لواشنطن.

وأعاد كينيدي نشر مقطع فيديو من حساب زيلينسكي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي"X"، يظهر فيه زيلينسكي محاطا بممثلي صناعة الدفاع الأمريكية،..وفقا لكينيدي جونيور، فإن زيلينسكي خلال زيارته للولايات المتحدة، التقى "حرفياً بمقاولي الدفاع في البنتاغون".

وعلق المرشح الرئاسي الأمريكي منتقدا: "الخداع يحدث أمام أعيننا مباشرة، ولا أحد يحاول إخفاء من هم أصحاب المصلحة الحقيقيون بالحرب في أوكرانيا".

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن نتائج اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني في واشنطن لن تؤثر على مسار العملية الروسية الخاصة.

من جهتها أكدت الخارجية الروسية أن واشنطن لا تهتم بمصير أوكرانيا وتعتبر المساعدات لكييف استثمارا في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

المصدر:نوفوستي+ RT