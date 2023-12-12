"نيويورك تايمز": رئيس مجلس النواب الأمريكي تجنب التقاط صورة مشتركة مع زيلينسكي

تجنب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الظهور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو التقاط صور معه خلال زيارته للكونغرس اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، عقد زيلينسكي اجتماعات مع جميع القادة التشريعيين، بما في ذلك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، بينما كان جونسون الوحيد الذي اقتصر على صورة رسمية مع زيلينسكي من اجتماع مغلق وتجنب التقاط صور مشتركة خارجه، كما لم يظهر بجوار رئيس أوكرانيا.

وفي سبتمبر الماضي، حاول رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي أيضا عدم الظهور علنا إلى جانب زيلينسكي الذي زار البرلمان الأمريكي في إطار زيارته لواشنطن، ثم رفض مكارثي أيضا السماح للرئيس الأوكراني بالتحدث أمام الكونغرس، معللا ذلك بقلة وقت الفراغ لدى المشرعين.

ويوم أمس الاثنين، انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

والتقى زيلينسكي اليوم بالرئيس الأمريكي جو بايدن وعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث تعرقل طلب البيت الأبيض الحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.

وتم حظر مخصصات الميزانية الجديدة لصالح أوكرانيا من قبل المعارضة الجمهورية، التي يريد معظمها تبادل المساعدات بإصلاح جذري للهجرة، وتشكك الأقلية بشكل عام في نفعية المزيد من الإنفاق وتدعو إلى بذل الجهود لإنهاء الصراع.

المصدر: RT