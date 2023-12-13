بالفيديو.. نباح كلب يتعالى في البرلمان الأوروبي لحظة إنتهاء رئيسة المفوضية من خطاب عن "قوة أوروبا"

ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، كلمة حول قوة ووحدة أوروبا، وبعد انتهائها من خطابها نبح كلب بصوت عال في قاعة البرلمان.

ونشرت فون دير لاين مقطع فيديو عن الحادثة على حسابها في منصة "إكس" قالت فيه: "دعونا نظهر لمواطنينا قوة أوروبا عندما تكون متحدة وتقف مرفوعة الرأس، المجد لأوروبا" وبعد انتهائها من كلامها نبح الكلب عبر مكبرات الصوت مشكلا مفاجأة ممتعة للحضور.

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وقال رئيس البرلمان الأوروبي روبرت ميتسول مبررا إن "كلاب الخدمة هي التي كانت تنبح"، ومن جانبه، قال مانفريد ويبر زعيم حزب الشعب الأوروبي مازحا، إن الكلب "أحد رفاق فون دير لاين".

المصدر: RT