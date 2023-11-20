وسائل إعلام: لوحات إعلانية في هنغاريا ضد أورسولا فون دير لاين

تم تعليق لوحات إعلانية في هنغاريا لحزب "فيدس" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تدعو إلى عدم الانصياع لمطالب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

جاء ذلك وفق ما أفادت به "رويترز"، حيث تظهر تلك اللوحات الإعلانية التي تم تركيبها بين عشية وضحاها بمناسبة بدء الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، وتبدو فون دير لاين بجوار أليكس سوروس، نجل الممول الليبرالي هنغاري المولد جورج سوروس وقد كتب شعار على الصورة: "دعونا لا نرقص على نغمات مزمارهم".

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وقد نشر حزب "فيدس" لوحات إعلانية مماثلة عام 2019، ثم قاموا بتصوير سلف فون دير لاين كرئيس للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر وجورج سوروس.

وأكدت الوكالة أنه من المفترض أن تصبح هنغاريا أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في منتصف ديسمبر بسبب العلاقات مع روسيا والشكوك غير المقنعة تجاه أوكرانيا.

من جانبه صرح أوربان أكثر من مرة بأن المفوضية الأوروبية تمنع الأموال من أموال الاتحاد الأوروبي لهنغاريا لأنها تريد التأثير على موقف البلاد بشأن قضايا الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها، لأنها تعتبر هذه الأمور أمورا أساسية. وأشار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إلى أن البلاد بحاجة إلى الاستعداد لهجمات خطيرة من الاتحاد الأوروبي، لأن "بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية ليست انتقائية في وسائلها وستستخدم جميع أنواع الابتزاز ضد بودابست.

المصدر: نوفوستي