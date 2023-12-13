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الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 615 عسكريا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية

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الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 615 عسكريا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلا وجريحا، وإسقاط 6 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 8 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 100 فرد بين قتيل وجريح.

  • على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا وأسلحة ومدافع.

  • على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 130 عسكريا أوكرانيا.

  • على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما تم القضاء خلاله على 50 عسكريا أوكرانيا.

  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع وأسلحة ومركز تحكم بالمسيرات الأوكرانية.
  • تم تدمير ورش تجميع وإصلاح المسيرات و3 مستودعات للذخيرة ومستودع للوقود، ومحطة رادار 79K6 Pelican أوكرانية الصنع بضربة تكتيكية شارك فيها الطيران والمسيّرات.
  • اعترضت الدفاعات الروسية صاروخي HIMARS أمريكيين.

  • إسقاط 6 مسيرات في لوغانسك ودونيتسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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