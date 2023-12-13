كيف عطلت روسيا الأسلحة الأمريكية الفائقة في سماء القرم؟!

كشف ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، كيف تمكنت روسيا من تعطيل معدات المراقبة الأمريكية القوية فوق شبه جزيرة القرم.



ويشير ريتر على قناة Dialogue Works على YouTube إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية "عطلت" أحد أقوى أنظمة المراقبة الأمريكية التي حاولت إجراء مسح لشبه جزيرة القرم.

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ووفقا له، لدى البنتاغون رادارات خاصة قادرة على مسح المنطقة المطلوبة من سطح الأرض بتفاصيل كافية.

ويقول: "لا تتقاسم الولايات المتحدة هذه التكنولوجيا حتى مع أقرب حلفائها. ولكن عندما حاولوا تصوير أراضي شبه جزيرة القرم، تعطل كل شيء. اسمحوا لي أن أذكركم أن هذا رادار، ولا تأثير للغيوم. ولكن لماذا لم يروا شيئا؟ لأن روسيا "تعرف تردد الرادار"، وحجبت المنطقة التي كانت الولايات المتحدة تحاول تصويرها".

واستطرد موضحا، بإمكان الجيش الروسي إنشاء مظلة حماية في المنطقة التي تدور فيها معركة مهمة، بتشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية لتشويش إشارات الطائرات من دون طيار وغيرها من الأجهزة الإلكترونية للعدو. إنها تشبه القبة الحديدية الرقمية، مقارنا الحرب الإلكترونية الروسية بنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي. وقد تأكد الخبراء العسكريون الغربيون مرارا وتكرارا من فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وأشار العقيد دوغلاس ماكغريغور مستشار البنتاغون السابق إلى أن لمعدات وأجهزة الحرب الإلكترونية الروسية قدرات هائلة على قمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي