جنرال أوكراني متقاعد: معدات الحرب الإلكترونية الروسية وضعت قوات كييف في مأزق

قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، إن معدات الحرب الإلكترونية التي تستخدمها القوات الروسية وضعت قوات كييف في مأزق وتحت ضغوط شديدة.

وأضاف الجنرال الأوكراني في تصريح صحافي أن "أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بهم (الجيش الروسي) أصبحت الآن لا يمكن تصورها"، مضيفا أن "هذا أحد العوامل التي تجعل القوات الأوكرانية تحت ضغط كبير، وتحد من قدرته على القيام بعمليات قتالية معينة".

وأكد كريفونوس أن الجيش الروسي وبمساعدة معدات الحرب الإلكترونية، يقوم بقطع الاتصال بين القوات المسلحة الأوكرانية وقيادتها، مما يمنعها من "تحقيق أي انتصارات".

وأشار أيضا إلى أنه بفضل الحرب الإلكترونية، زادت القوات الروسية عدد الطائرات المسيرة، المستخدمة على خط المواجهة، مضيفا أن هذه الطائرات تنفذ ضربات دقيقة على المواقع الأوكرانية.

وفي وقت سابق أكدت تقارير نشرتها وسائل إعلام أوكرانية فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذه الأنظمة نجحت في التصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية وإسقاطها.

المصدر: نوفوستي