قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن روسيا تعمل على إضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال التدمير المنهجي للقوات الأوكرانية.

وأوضح جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب، أن "القوات الروسية ... ستحول الجيش الأوكراني إلى غبار، وهو ما يمثل خطوة في اتجاه عملية تدمير الناتو".

وبحسب الخبير، فإن الوقت في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذلك ليس هناك اندفاع من جانب موسكو.

وأشار جونسون أيضا إلى أن توريد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية إلى أوكرانيا لم يساعد، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على تحمل إرسال دفعة جديدة.

وتعكس تصريحات المسؤولين في الدول الغربية وكذلك التقارير الإعلامية، حالة الإنهاك التي باتت تشعر بها الدول الداعمة لكييف، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

وفقا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

من جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد، أليكسي دانيلوف، في اليوم السابق، إن كييف تشعر بالقلق من أن الدول الغربية بدأت تشير إلى الحاجة إلى الحوار مع موسكو.

وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أنه كلما أسرعت أوكرانيا في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فتحت بعض الآفاق لحل الأزمة بشكل أسرع.

المصدر: نوفوستي