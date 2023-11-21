شويغو: القوات الأوكرانية فشلت في تنفيذ عملية إنزال في خيرسون وتكبدت خسائر فادحة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن كل محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية إنزال على محور خيرسون باءت بالفشل، وتكبدت الوحدات الأوكرانية خسائر فادحة هناك.

وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "كل محاولات القوات الأوكرانية للقيام بعملية إنزال على محور خيرسون لم تتكلل بالنجاح. وبفضل الإجراءات الاستباقية والمهنية لعسكريينا، تكبدت وحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني خسائر فادحة".

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وذكر شويغو أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الجاري شملت أكثر من 13700 جندي ونحو 1800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف: "تستمر مجموعات القوات الروسية (في منطقة العملية الخاصة) في ممارسة الدفاع النشط بنجاح، وتحتفظ بثقة بمواقعها على طول خط التماس القتالي بأكمله، مما يؤدي إلى تحسين مواقعها تدريجيا. ويتعرض العدو باستمرار للغارات النارية، مما يمنعه من التقدم".

وأكد الوزير أن القوات الروسية ستواصل خفض القدرات الهجومية للعدو في جميع مناطق العملية الخاصة.

وأشار شويغو إلى أن العديد من الجنود الأوكرانيين يلقون سلاحهم ويستسلمون، بعد إدراكهم عدم جدوى محاولات اختراق الدفاعات الروسية.

المصدر: وكالات