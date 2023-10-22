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الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون

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الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون
Sputnik
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صرح مصدر أمني روسي للصحفيين في مقاطعة خيرسون، بأن الجيش تمكن من إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون.

وأشار المصدر إلى أن عناصر مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي، تمكنوا خلال ذلك من قتل 20 عسكريا من القوات الأوكرانية.

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وقال المصدر: "تم التصدي لمحاولة إنزال لقوات العدو في منطقة جسر السكة الحديد الصغير. وبنيران الجيش الروسي، تم تدمير 4 قوارب والقضاء على 20 مسلحا من القوات الأوكرانية".

وعلى نفس الاتجاه، بالقرب من جزيرة ألكسيفسكي، تم استهداف موقع تجمع للقوات الأوكرانية وقتل 12 عسكريا هناك.

وفي اتجاه كاخوفسكي، تم قصف موقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دودتشان، وتدمير سيارة عسكرية هناك.

وفي منطقة جزر كيزوميس في نهر دنيبر، تم تدمير مدفع هاوتزر أوكراني من طراز Msta-B مع الذخيرة الموجودة بالقرب منه.

المصدر: تاس

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