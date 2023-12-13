وسائل إعلام: مستشارو زيلينسكي حذروه من مشاركة بايدن معلومات حساسة خوفاً من تسريبها

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، أن مستشاري زيلينسكي حذروه من مشاركة معلومات حساسة أو سرية مع الرئيس جو بايدن، على خلفية تسريبات وثائق البنتاغون.

ونشرت الصحيفة نقلا عن مصادر: "أثار التسريب شكوكاً في أوكرانيا أيضاً حول قدرة واشنطن على الحفاظ على أسرار مهمة، وقد أعرب أقرب مستشاري زيلينسكي عن هذه المخاوف في سبتمبر قبل رحلته إلى واشنطن لمناقشة الخطط العسكرية مع بايدن".

وبحسب المصدر، نُصح زيلينسكي "بعدم مشاركة أي شيء مع بايدن إلا إذا أراد أن ينتهي به الأمر على الصفحة الأولى من صحيفة واشنطن بوست".

وكما أشار مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، فإنه على الرغم من أن تسريبات وثائق البنتاغون السرية بشأن أوكرانيا تسببت في بعض التوتر بين واشنطن وكييف، إلا أن تبادل البيانات الاستخباراتية لم يتوقف.

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يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، تم اعتقال الجندي في الحرس الوطني للقوات الجوية جاك تيشيرا، بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أمريكية منذ عقد من الزمن.

وتشتبه السلطات الأمريكية في أن تيشيرا قام بنشر وثائق دفاعية سرية للغاية في مجموعة دردشة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد"، قبل أن يتم تداولها على "تويتر" و"تيليغرام" و"فور تشان".

ويواجه تيشيرا ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها، وكل تهمة منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

واحتوت الوثائق على معلومات تشير إلى قلق الولايات المتحدة من ضعف قدرات الجيش الأوكراني، وأيضا تجسس واشنطن ربما على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.

ويعد هذا الخرق الأكبر منذ عام 2013 عندما سرب إدوارد سنودن وثائق خاصة بوكالة الأمن الوطني، كما أنه أثار الكثير من الأسئلة حول قدرة تيشيرا على الوصول إلى أسرار عالية المستوى رغم رتبته المتدنية.

وفي حزيران/يونيو الماض دافع تيشيرا عن براءته أمام محكمة في ماساتشوستس من اتهامات قد تبقيه لعقود في السجن في حال ادانته.

المصدر: نوفوستي+ RT