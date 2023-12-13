الكرملين يدحض مزاعم زيلينسكي بشأن "إخفاقات" روسيا في ساحة المعركة

دحض المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية لم تحقق أي نجاح في ساحة المعركة، ووصف ما قاله بأنه محض كذب.

وفي السياق ذاته، لفت بيسكوف إلى أن المخابرات الأمريكية يجب أن تكون على دراية ومعرفة بالخسائر التي تتكبدها القوات الأوكرانية في المعارك.

إقرأ المزيد

وأكد بيسكوف في مقابلة مع "إزفستيا" أن "هذا غير صحيح"، وذلك في رده على ما صرّح به زيلينسكي خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة مرات، بما في ذلك خلال زياراته إلى أوسلو وواشنطن.

وأضاف بيسكوف معلقا على تلك التصريحات: "ويبقى الحال بأن الولايات المتحدة تمتلك استخبارات عسكرية قوية للغاية. ولذلك، فإنهم يرون تماما ما يحدث في ساحة المعركة، وما هي الخسائر - سواء في القوى البشرية أو في المعدات - التي تتكبدها القوات المسلحة الأوكرانية.. وكم يفتقرون إلى القدرة على تحقيق أي تقدم".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا مطولا أكدت فيه غضب مسؤولين أمريكيين بسبب تسريب تقييماتهم حول النزاع في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته قائلا: "كنا مندهشين وغاضبين".

وتشير الصحيفة إلى أن الوثائق السرية المسربة للاستخبارات الأمريكية "تنفي التقييمات المتفائلة (للبيت الأبيض) حول الوضع في أوكرانيا، وتظهر أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن التطورات في الميدان العسكري".

وشدّدت الصحيفة على أن الوثائق المنشورة أثّرت على مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إذ شككوا في جدوى تخصيص الأموال لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 50 وثيقة سرية تم تسريبها عبر الإنترنت، تتضمن معلومات استخباراتية حول مختلف المشاكل السياسية الخارجية للبلاد.

المصدر: تاس + واشنطن بوست