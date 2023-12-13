جنرال أمريكي: قدرة القوات الروسية على قمع الأسلحة الدقيقة أصبح مشكلة تؤرق قوات كييف

صرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أغوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تؤرق القوات الأوكرانية.

ونقل موقع "ديفينس وان" عن الجنرال، الذي يرأس منذ ديسمبر 2022، مجموعة المساعدة الأمنية الأوكرانية: "[قمع] أسلحتنا الموجهة بدقة يمثل مشكلة (بالنسبة للقوات الأوكرانية) على الجبهة".

وأضاف أن البنتاغون بحاجة إلى مواصلة تحديث أسلحته حتى تكون "قادرة على مقاومة أعمال العدو"، حيث يمكن للقوات الروسية إيجاد طرق لمواجهة الأنظمة الأمريكية "في غضون أسابيع" من استخدامها لأول مرة في ساحة المعركة.

ويشير موقع "ديفينس وان" أيضا إلى أن روسيا تمتلك مجموعة متنوعة من قدرات الحرب الإلكترونية المتقدمة، بما في ذلك المنشآت التي يمكنها التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي على مسافة تصل إلى 24 كيلومترا.

ويشير الموقع إلى أن جنود القوات الأوكرانية قد أبلغوا عن الكفاءة العالية للأنظمة الروسية القادرة على إسقاط المركبات الجوية الأوكرانية المسيرة وقمع إشارة اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات المسلحة الروسية قادرة على التشويش بنجاح على الإشارات المرسلة للصواريخ الأمريكية العالية الدقة.

ولوحظ أنه بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، كان على القوات الأمريكية والأوكرانية "البحث عن حلول بديلة" وتعديل قاذفات الصواريخ.

المصدر: RT