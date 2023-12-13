بايدن يناقش مع زيلينسكي التعاون العسكري الصناعي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقشا التعاون في مجال الصناعة العسكرية بين البلدين، خلال اجتماع جرى يوم الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش بايدن خطط أوكرانيا لعام 2024 مع زيلينسكي، وأعلن عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لكييف، وذكر ضرورة موافقة الكونغرس على تمويل إضافي لمواصلة دعم أوكرانيا".

وأضاف البيان: "أشار (بايدن) أيضا إلى زيادة التعاون في الصناعة العحربية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والذي تم تسهيله من خلال المؤتمر الناجح بين واشنطن وكييف حول القضايا المعقدة لصناعة العسكرية الذي عقد الأسبوع الماضي".

ويذكر أن زيلينسكي موجود بفي واشنطن في زيارة تمت دعوته خلالها إلى الكونغرس الأمريكي للقاء أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وأجرى محادثات مع بايدن.

كما أعرب بايدن، عقب اجتماعه مع زيلينسكي في البيت الأبيض، عن ثقته في أنه لا توجد أسئلة حول عضوية أوكرانيا في "الناتو"، باستثناء توقيت انضمام كييف إلى الحلف.

وأشار إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة، وأضاف أن هذه الخطوة تظل مسألة وقت.

المصدر: RT