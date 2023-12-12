بايدن: انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مسألة وقت

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض، عن ثقته في أنه لا توجد أسئلة حول عضوية أوكرانيا في "الناتو"، باستثناء توقيت انضمام كييف إلى الحلف.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي أن "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك".

وأشار بايدن إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة، وأضاف أن هذه الخطوة تظل مسألة وقت.

وفي ديسمبر 2014، قام برلمان أوكرانيا بتعديل قانونين، متخليا عن إبقاء وضع الدولة خارج الأحلاف، وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تغييرات على الدستور، مما عزز مسار البلاد في اتجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك في حلف شمال الأطلسي، الذي يتمتع بقدرات معززة، وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى "الناتو" بصفة "عاجل".

وذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين سمع هذا الطلب من زيلينسكي، ووفقا له، فإن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر بأن توجه كييف نحو هذا التحالف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT