 
مباشر

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.10.2023/

أخبار العالم

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.10.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w669

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا