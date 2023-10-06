شويغو يتفقد سير إنتاج مقاتلات "سو-34" في مصنع نوفوسيبيرسك

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سير العمل في مجال تنفيذ طلبية الدولة العسكرية في مصنع نوفوسيبيرسك للصناعات الجوية الذي ينتج مقاتلات "سو-34".

وقال مصدر في وزارة الدفاع: "تحقق وزير الدفاع سيرغي شويغو، من سير العمل في مجال تنفيذ طلبية الدولة العسكرية في مصنع نوفوسيبيرسك للصناعات الجوية الذي ينتج مقاتلات سو-34. وخلال زيارته للمصنع تفقد الوزير محطة اختبارات الطيران وورشة التجميع النهائي في هذه الشركة التي تقوم بإنتاج وإصلاح وتحديث القاذفات المقاتلة من طراز سو-34".

من جانبه أكد مدير المصنع للوزير، أن هذه المؤسسة تستطيع ليس فقط إنتاج المقاتلات المذكورة بل وتنفيذ عمليات صيانة عميقة للطائرات التي استنفدت فترة خدمتها أثناء التشغيل.

وفي ختام زيارته، أشار شويغو إلى أنه يتم وفق المواعيد المحددة تسليم المقاتلات الجديدة من طراز "سو-34" وتعديل تلك الموجودة، وكلف الوزير إدارة المصنع بزيادة وتيرة إنتاج وإصلاح القاذفات المقاتلة.

وقال شويغو: "تم خلال الاجتماع بحث موضوع تنفيذ الأعمال التصميمية والاختبارات لإنشاء مجمع بطائرات بدون طيار بعيدة المدى".

ويشار إلى أن "سو-34"، (حسب تصنيف الناتو - Fullback) هي قاذفة مقاتلة ذات مقعدين وتصلح للعمل في جميع الأحوال الجوية. مخصصة لتوجيه ضربات بالصواريخ والقنابل ضد أهداف أرضية وضد الأهداف الجوية المعادية. وتستخدم هذه الطائرات بشكل نشط، بما في ذلك من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس