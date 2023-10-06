اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، روسيا بنشر معلومات كاذبة حول الفساد في أوكرانيا من أجل حرمان كييف من الدعم الغربي.

وأفادت صحيفة "سترانا" نقلا عن زيلينسكي قوله إن "هذه رواية روسية معروفة حول الفساد. إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون تقسيم الوحدة الأوروبية الشاملة والدعم لأوكرانيا".

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وأضاف زيلينسكي أنه "لم تتم سرقة دولار واحد من شركائنا"، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الناس والقضايا مختلفة.

كما اتهم الرئيس الأوكراني رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، الذي قال إنه من المستحيل أن تنضم كييف الفاسدة إلى الاتحاد الأوروبي، بالدعاية الروسية.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "إيلك كوتشيريف" الأوكرانية للمبادرات الديمقراطية في سبتمبر أن حوالي 80٪ من الأوكرانيين يحملون فلاديمير زيلينسكي مسؤولية الفساد في الإدارات الحكومية والعسكرية.

وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في وقت سابق أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.

كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الفساد في أوكرانيا يمكن أن يقوض ثقة القادة الغربين في نظام كييف ويؤدي إلى وقف المساعدات الغربية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي