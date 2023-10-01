كشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.

وبعد إقرار الميزانية الأمريكية دون تخصيص أموال لكييف، كتب نائب البرلمان الأوكراني في قناته على "تلغرام": "تلقينا تحذيرا خطيرا من واشنطن. تمنوا في الغرب ألا تكون هناك فضائح رفيعة المستوى تتعلق بالفساد في أوكرانيا لمدة 45 يوما على الأقل".

وأضاف: "إنه أمر مبالغ فيه إلى حد كبير، وليس عادلا للغاية. لكن كان ينبغي مناقشة هذا الأمر قبل أن تصل المشكلة إلى هذا النطاق. لذلك، هناك حاجة إلى 45 يوما دون فضيحة فساد كبيرة".

وقد هزت أوكرانيا مدى سنوات عديدة فضائح الفساد، وأصبحت أكثر حدة بشكل خاص خلال العملية العسكرية الروسية، حيث لم يتم اقتطاع أموال من ميزانية البلاد نفسها فحسب، بل أيضا من الأموال التي ترسلها الدول الغربية لدعم القوات الأوكرانية.

وفي الولايات المتحدة، ازداد التذمر بشأن مليارات الدولارات التي يبدو أنها أرسلت لتمويل أوكرانيا، ولكن أين تبخرت على وجه التحديد - غالبا ما يكون الأمر غير واضح.

كما أن مدققي الحسابات غير قادرين على التعامل مع هذه العمليات، وقد وقع وزير الدفاع الأوكراني فعلًا في فضيحة فساد صريحة. وعلى خلفية ذلك، تعمل الولايات المتحدة على خفض الإنفاق على احتياجاتها. وأشارت الصحافة الأمريكية إلى أن ما يحدث أشبه بغسل أموال عالمي.

المصدر: RT