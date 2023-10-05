جان كلود يونكير: الاتحاد الأوروبي يخدع أوكرانيا بوعدها بالعضوية بسرعة

قال الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي يعطي أوكرانيا آمالا كاذبة في الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف يونكير، في مقابلة مع صحيفة Augsburger Allgemeine: "يثير امتعاضي الشديد، بعض الأصوات في أوروبا التي تحاول إقناع الأوكرانيين بأن بلادهم ستنال عضوية الاتحاد الأوروبي على الفور".

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وأعرب يونكير عن اعتقاده، بأن ضم أوكرانيا لن يفيد الاتحاد، لأن الفساد تغلغل حتى العظام في نظام كييف، وتحتاج أوكرانيا إلى إصلاحات داخلية واسعة النطاق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر أن بروكسل تستعد لبدء مفاوضات رسمية مع كييف بشأن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن ذلك بحلول ديسمبر المقبل.

في سبتمبر أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على مواصلة أنشطته الناجحة في شكل موسع، ووصفت انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي بأنه "أفضل استثمار في السلام والأمن والرخاء للقارة بأكملها".

المصدر: نوفوستي