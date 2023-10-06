"دير شبيغل": خلافات بين فون دير لاين وميشيل حول أوكرانيا

أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن هناك خلافات بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وأشارت "دير شبيغل" إلى أن ميشيل انتقد في مقابلة مع المجلة مبادرات فون دير لاين الخاصة بالسياسات الخارجية. وكان رد فعل المفوضية الأوروبية غاضبا أيضا، حيث أثارت التصريحات حول انضمام أوكرانيا (إلى الاتحاد الأوروبي) قريبا الاستياء لديهم".

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وكان ميشيل قد صرح للصحفيين الألمان بأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2030 في حال تنفيذها كافة المطالب.

واتهم ميشيل فون دير لاين بتجاوز صلاحياتها.

بدورها، أعربت رئيسة المفضية الأوروبية عن قناعتها بأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد قريبا، مضيفة أن ذلك سيكون "أفضل مساهمة في السلام" في أوروبا.

المصدر: نوفوستي