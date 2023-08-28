شارل ميشيل يكشف عن الموعد المحتمل لتوسع الاتحاد الأوروبي

كتبت صحيفة "Financial Times" نقلا عن خطاب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي سيلقيه اليوم الاثنين، أنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أعضاء جدد بحلول عام 2030.

إقرأ المزيد

ونشرت الصحيفة مقتطفات من خطاب ميشيل الذي سيلقيه، اليوم الاثنين، في المنتدى الاستراتيجي في مدينة بليد السلوفينية أمام جمهور يضم زعماء الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل مولدوفا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك.

ومن المتوقع أن يعلن شارل ميشيل في خطابه أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى التوسع باعتباره أحد أهدافه الرئيسية، مشيرا إلى أن "نافذة الفرص مفتوحة".

وأضافت الصحيفة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون أول مناقشة بهذا الخصوص بمدينة غرناطة الإسبانية في بداية أكتوبر المقبل.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، سابقا، إنها تدعم فكرة بدء محادثات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر القادم.

من جهتها صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروأطلسي والأوروبي، أولغا ستيفانيشينا، أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من تنفيذ جميع التوصيات السبع الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل أكتوبر المقبل.

المصدر: نوفوستي