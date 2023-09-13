فون دير لاين: أوكرانيا قامت بخطوات كبيرة على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضغط كييف لإطلاق محادثات العضوية هذا العام.

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وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء خلال خطابها السنوي أمام النواب بشأن حال الاتحاد الأوروبي إن "مستقبل أوكرانيا في اتحادنا".

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه كييف، بما في ذلك من خلال اقتراح المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027.

وذكرت أن المفوضية الأوروبية تعتزم توسيع الآلية الخاصة لتوفير اللجوء للأوكرانيين.

وفي وقت سابق قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إنها تدعم فكرة بدء محادثات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر القادم.

من جهتها صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروأطلسي والأوروبي، أولغا ستيفانيشينا، أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من تنفيذ جميع التوصيات السبع الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل أكتوبر المقبل.

"اتحاد جيوسياسي"

وأشارت فون دير لاين إلى أنه بعد التغلب على الوباء وتصاعد النزاع في أوكرانيا، أصبح الاتحاد الأوروبي تكتلا جيوسياسيا، وقالت: "انظروا إلى أين وصلت أوروبا اليوم: لقد شهدنا ولادة اتحاد جيوسياسي يدعم أوكرانيا، ويقاوم العدوان الروسي، ويرد على تصرفات الصين الحازمة..".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية ضمان الاستقلال الغذائي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عواقب النزاع في أوكرانيا وتغير المناخ تخلق صعوبات في تحقيق هذا الهدف.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجتذب استثمارات أكبر في تطوير الطاقة الهيدروجينية من الولايات المتحدة والصين مجتمعتين. وذكرت أن الصناعة الأوروبية تتكيف بنجاح مع المعايير البيئية المتغيرة.

المصدر: وكالات