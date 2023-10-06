الدفاع الروسية تكشف حصاد الأسبوع الماضي من العملية العسكرية الخاصة

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 14 ضربة مكثفة على مواقع البنية التحتية الأوكرانية، مضيفة أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 3.9 ألف فرد.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير لها: "في الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر نفذت القوات المسلحة الروسية 14 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات بدون طيار لمنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية".

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وأضاف التقرير أنه تم استهداف مستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية والمعدات التقنية العسكرية والمؤسسات المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن نقاط انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.

وحسب الدفاع الروسية، فإن بين الأهداف التي تم تدميرها نتيجة تلك الضربات، ورشة عمل للتجميع واسع النطاق للطائرات بدون طيار هجومية واستطلاعية Punisher و"فوريا"، ومستودعات لتخزين صواريخ HIMARS، وصواريخ Storm Shadow وSCALP المجنحة، وكذلك مكونات لإنتاج المتفجرات للذخائر.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

محور كوبيانسك – صد 4 هجمات أوكرانية وخسائر العدو تتجاوز 405 عسكريين خلال أسبوع

– صد 4 هجمات أوكرانية وخسائر العدو تتجاوز 405 عسكريين خلال أسبوع محور كراسني ليمان - صد 17 هجوما وخسائر القوات الأوكرانية تفوق 430 عسكريا بين قتيل وجريح،

- صد 17 هجوما وخسائر القوات الأوكرانية تفوق 430 عسكريا بين قتيل وجريح، محور دونيتسك - صد 34 هجوما وخسائر العدو تشمل أكثر من 1745 جنديا بين قتيل وجريح، و18 دبابة مدرعة أخرى وغير ذلك من المعدات العسكرية

- صد 34 هجوما وخسائر العدو تشمل أكثر من 1745 جنديا بين قتيل وجريح، و18 دبابة مدرعة أخرى وغير ذلك من المعدات العسكرية محور جنوب دونيتسك - صد 11 هجوما والجيش الأوكراني يخسر أكثر من 755 فردا بين قتيل وجريح، و8 دبابات ومدرعات أخرى

- صد 11 هجوما والجيش الأوكراني يخسر أكثر من 755 فردا بين قتيل وجريح، و8 دبابات ومدرعات أخرى محور زابوروجيه - حسنت الوحدات الروسية مواقعها على خط التماس وصدت هجومين في منطقة بلدتي رابوتينو وفيربوفويه، وخسائر العدو تتجاوز 320 فردا بين قتيل وجريح

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محور خيرسون – إفشال محاولات العدو للاستيلاء على موطئ قدم في الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، والخسائر الأوكرانية تصل إلى 235 عسكريا

– إفشال محاولات العدو للاستيلاء على موطئ قدم في الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، والخسائر الأوكرانية تصل إلى 235 عسكريا إسقاط طائرات "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانسة في الجو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك، وتدمير طائرة هجومية من طراز "سو-25" في مطار دولغينتسيفو في دنيبروبتروفسك

قيام الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في 4 أكتوبر بتدمير مركبتين مائيتين و13 مخربا من القوات الأوكرانية في البحر الأسود أثناء محاولتهم الإنزال في ساحل شبه جزيرة القرم

اعتراض 39 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أولخا" و"أوراغان" و4 قنابل موجهة من طراز JDAM و3 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM وصاروخين مضادين للسفن من طراز Neptune

تدمير وتعطيل 320 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 486 طائرة، 250 مروحية، 7572 طائرة بدون طيار، و440 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12361 دبابة ومدرعة أخرى، و1161 راجمة صواريخ، و6666 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و13850 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية